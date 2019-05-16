Fenerbahçe’de Dirar paniği

Mısır’ın ev sahipliğinde 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası, Fenerbahçe’de Dirar paniğine yol açtı.

1 Temmuz itibariyle Topuk Yaylası’nda yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekip, bu süreyi Fas Milli Takımı’na gidecek Dirar’dan yoksun olarak geçirecek.

Fas’ın finale kadar yoluna devam etmesi halinde tecrübeli kanat oyuncusu, Fenerbahçe’nin sezon öncesi hazırlıklarını kaçıracak. 3 haftalık izinle birlikte Dirar’ın dönüşü Ağustos ayının ortasını bulacak.