Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ilk maçında golle tanıştı

Fenerbahçe’nin yeni kadrosuna dahil ettiği isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta Göztepe ağlarını havalandırdı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ilk maçında golle tanıştı

Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı. 

Bu sezon 2. golüne ulaşan Jose Sosa, Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan bir gol bulmuştu. Yaptırdığı penaltıdan sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imza atan Serdar Aziz de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncusu geçen sezon 2-2 tamamlanan Göztepe karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.     

Fenerbahçe’nin yeni kadrosuna dahil ettiği isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta takımının 3. golüne imza attı.     


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