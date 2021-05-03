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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, gol sayısını 7'ye çıkardı

Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, Erzurumspor maçında 7. kez gol sevinci yaşadı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, gol sayısını 7'ye çıkardı

Süper Lig’in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe, Sosa (P), Valencia ve Pelkas'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, 7. golünü attı.

Sarı Lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu. Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.


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