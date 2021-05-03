Süper Lig’in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe, Sosa (P), Valencia ve Pelkas'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, 7. golünü attı.

Sarı Lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu. Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.





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