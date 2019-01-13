Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe’de yönetimin, Sadık Çiftpınar transferiyle dördüncü stoper durumuna düşen Diego Reyes’in devre arasında göndermeyi planladığı öğrenildi.

Ülkesi Meksika’dan ve ABD’den teklifler aldığı konuşulan Reyes’in de daha fazla forma şansı bulacağı bir yere gitmek istediği konuşuluyor.

Yönetim ayrıca Premier Lig ekibi Fulham’ın resmi teklifini göndermesi durumunda, İsla ile de yolları ayırmayı düşünüyor.