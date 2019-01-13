Fenerbahçe'de Diego Reyes ve İsla ayrılabilir

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe’de yönetimin Diego Reyes'i devre arasında göndermeyi planladığı, Premier Lig ekibi Fulham'ın resmi teklifini göndermesi durumunda İsla ile de yolların ayrılabileceği öğrenildi.

13 Ocak 2019, Pazar 09:44
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Fenerbahçe'de Diego Reyes ve İsla ayrılabilir

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe’de yönetimin, Sadık Çiftpınar transferiyle dördüncü stoper durumuna düşen Diego Reyes’in devre arasında göndermeyi planladığı öğrenildi.

Ülkesi Meksika’dan ve ABD’den teklifler aldığı konuşulan Reyes’in de daha fazla forma şansı bulacağı bir yere gitmek istediği konuşuluyor.

Yönetim ayrıca Premier Lig ekibi Fulham’ın resmi teklifini göndermesi durumunda, İsla ile de yolları ayırmayı düşünüyor. 

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