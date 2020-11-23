Diego Perotti, sakat geldiği Fenerbahçe’de kalitesini konuşturmaya başladı. 32 yaşındaki oyuncu, ilk kez oynadığı Antalya maçında sonradan oyuna girip kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek galibiyeti getirmişti. Perotti, Konya karşısında bekleneni veremedi. Yıldız futbolcu, Milli arayı çok iyi değerlendirdi. Arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon farkını kapatmak için ekstra çalışmalar yapan Perotti, bunun karşılığını Gençlerbirliği maçında aldı.

Adeta mesaj gönderdi

Arjantinli yıldız ilk kez 11’de başladığı maçta yine penaltı kazandırdı ve bunu gole çevirdi. Ankara’da adeta resital sunan Perotti, 69. dakikada da harika bir gole imza attı. 83 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, müthiş futbolu ve golleriyle adeta Beşiktaş’a mesaj gönderdi: Derbide beni durdurmanız zor!

Yusuf Dursun