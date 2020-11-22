Perotti, 36'de rakibinden topu kapmaya çalışırken yere düşürülmesi sonucu takımına penaltı kazandırdı ve tıpkı 2-1 kazandıkları Antalya deplasmanında olduğu gibi kendi kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Arjantinli oyuncu, 69'da bu kez sol çaprazdan sağ ayağıyla ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla toplamda 3. golünü filelelere yolladı. Sosa ile birlikte Fener'in ligde en golcüsü olan Perotti, "Gol atmak mutluluk verici. Golüm şu açıdan iyiydi, attığım 2. golden sonra oyuna hakimiyet kurduk. Performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum. Galibiyetten ötürü takımımı kutluyorum" diye konuştu.