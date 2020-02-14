Sakatlığını bitiren ve takıma geri dönen Hasan Ali Kaldırım’da temkinli ilerleme devam ediyor. Tecrübeli sol bekin halen daha ilk 11 için hazır olmadığı belirtildi. Yeni bir sakatlığa meydan vermemek için 30 yaşındaki oyuncunun tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Hasan Ali’nin kademe kademe ilerleyeceği, şu anda Dirar’ın sol bekte telafi olacağı vurgulandı.

Kart sıkıntısı

Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe’de iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Gelecek hafta iç sahada Galatasaray derbisi olmasından dolayı herkesin merak ettiği isimler; Luiz Gustavo ve Vedat Muriç oldu.

3 sarı kartla oynayan iki yıldız; bir sarı kart daha görürlerse Galatasaray derbisini kaçıracaklar. Lig yarışında her maçı çok önemli olan Fenerbahçe’de, ilk 11’in değişmez isimleri; Muriç ile Gustavo’nun hata yapma şansları da bulunmuyor. Bu nedenle tüm gözler Ankaragücü deplasmanında bu iki futbolcuda olacak. (Skorer)