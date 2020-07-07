Fenerbahçe’de deplasman fobisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği’yle deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Eryaman Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi ekip 60. dakikada Bogdan Stancu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 81. dakikada Emre Belözoğlu’nun sert şutuyla karşılık veren Fenerbahçe, kalan dakikalarda pozisyonlar bulmasına rağmen puan kaybını önleyemedi. Bu maça kadar ligdeki son iki karşılaşmasını da kazanan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği engelini aşamadı.

Deplasman fobisi

Fenerbahçe’de deplasman fobisi bu maçta da sürdü. Ankara’da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak’ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.