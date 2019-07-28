Elinden sakatlanan Serdar Aziz'in 1 ay takımdan uzak kalacak olması ve stoper transferlerinin henüz bitmemesi F.Bahçe'de tedirginlik yarattı.

30-31 Temmuz'da Audi Cup'a katılacak olan sarı-lacivertlilerde defans sorunu baş gösterirken teknik heyetin altyapıda yetişen Okan Turp'u bu bölge için hazırladığı öğrenildi. 18 yaşındaki oyuncuyu kafileye dahil edecek olan teknik direktör Ersun Yanal'ın genç öğrencisini Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak Audi Cup'ta 30 Temmuz 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları oynanacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 31 Temmuz'da olacak.

(Sabah)