Fenerbahçe'de Datome şoku
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde, Play-Off finalinin 5. maçı bugün oynandı. Sarı Lacivertliler bu sezon sakatlıklardan dolayı başı baya ağrımış hatta yıldız oyuncularını seride verimli bir şekilde kullanamamıştı. Fenerbahçe'ye bir kötü haber de sakatlıktan dönen Datome'dan geldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 86-76 yendi.
Anadolu Efes ile oynanan serinin 5. maçında sakatlık geçiren ve kenara gelen Gigi Datome’un, tedavisi için maç biter bitmez hastaneye gönderildiği öğrenildi.