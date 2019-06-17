Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 86-76 yendi.

Anadolu Efes ile oynanan serinin 5. maçında sakatlık geçiren ve kenara gelen Gigi Datome’un, tedavisi için maç biter bitmez hastaneye gönderildiği öğrenildi.