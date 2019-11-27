Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futboldan, aldığı istikrarsız sonuçlardan ve en önemlisi deplasman performansından rahatsız olan Başkan Ali Koç, durumu sportif direktör Comolli ile görüştü. Kendisinden takımla ilgili rapor istedi. Fransız futbol adamı da hazırladığı raporu Başkan Koç'a iletti.

TAKIMDAKİ REKABET AZALDI

Comolli raporunda takımdaki rekabet ortamının azaldığını, Zajc, Deniz ve Tolgay ve Rami başta olmak üzere bazı oyuncuların hiç düşünülmediğini Ersun Yanal'ın tercihlerinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

KAPASİTE KULLANILMIYOR

Takımın deplasman maçlarında rakip üzerinde yeterli baskıyı kuramadığı ve kapasitesinin altında futbol oynayıp sonuçlar aldığı da Damien Comolli'nin raporunda yer aldı.

PUAN KAYIPLARI DEVAM EDER

Comolli, Yanal'ın elindeki kadroyu kötü kullandığını ve bu şekilde devam edilmesi halinde Fenerbahçe'nin puan kayıplarının devam edebileceğini belirtti.

YANAL'DAN DA RAPOR İSTENECEK

Comolli'den rapor isteyen Başkan Ali Koç'un teknik patron Ersun Yanal'dan da rapor isteyeceği öğrenildi. Raporda fazla şans bulamayan oyuncuların oynatılmama nedenlerinin de isteneceği ifade ediliyor. Koç ve Comolli ilk 12 haftadaki performanstan mutlu değil.

Kaynak: Takvim