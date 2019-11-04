Son sezonlarda savunmasında ciddi sorunlar yaşayan ve Skrtel-Neustadter ve Şener Özbayraklı'yla bu sezon başı yolları ayıran Fenerbahçe'de futbol direktörü Comolli gelecek sezon çok daha sert ve tecrübeli bir savunma hattı için çalışmalara başladı.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler'in bu anlamda ilk hedefi Jan Vertonghen. Maddi anlamda da sorun yaşamamak için Belçikalı stoper sezon sonu bonservissiz olarak akdroya katılmaya çalışılacak. 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Vertonghen bu sezon Tottenham'la toplam 9 maça çıktı.

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