Victor Moses, hazırlık maçlarında forma rekaetini yaşamadı. Dirar’ın sol bekte görev yapması nedeniyle Nieryalı oyuncu bu bölgede tek isim olarak kaldı. Hazırlık maçlarındaki performansı beklentilerin çok altında kalan Moses buna rağmen 11’de sahaya çıkmaya devam etti. Ancak Deniz Türüç’ün transferiyle işler değişti. 26 yaşındaki futbolcu, Sarı- Lacivertliler’e tamamen hazır bir şekilde katıldı. Bu durum, kendisi için büyük bir avantaj oldu.

Pas trafiği artacak

Deniz Türüç, antrenmanlarda kalitesini göstermeye başladı ve Ersun Yanal’ın gözüne girdi. Sağ kanattaki rekabetti milli yıldız, Moses’ın bir adım önüne geçmeyi başardı. Kanatlarda Rodrigues ve Moses oynadığında hücum hattında pas kalitesi düşmüştü. Ersun Yanal, Deniz’in sağa geçmesiyle birlikte hücum hattında çok daha efektif pas trafiği oluşmasını bekliyor.