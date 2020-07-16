Fenerbahçe'de Chupa Akpom'u isteyen Erol Bulut!

Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, PAOK’un golcüsü Chuba Akpom'u çok istiyor. Nijerya asıllı İngiliz forvet için Yunan ekibine ilk teklif kısa sürede gidecek.

16 Temmuz 2020, Perşembe 09:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Chupa Akpom'u isteyen Erol Bulut!

Erol Bulut, Alanyaspor’a Yunan Ligi’nden Bakasetas ve Siopis’i aldırmıştı. Bir dönem forma giydiği Yunanistan’ı yakından takip eden Bulut, Fenerbahçe’deki golcüsünü de bu ülkeden buldu: Chuba Akpom... Sarı- Lacivertliler’in başına geçmeye hazırlanan başarılı teknik adamın, PAOK forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu özellikle istediği kaydedildi.

4 senelik teklif

Yönetim, İngiliz golcünün şartlarını araştırmaya başladı. PAOK’ta bu sezon 41 resmi maçta 10 kez ağları havalandıran Akpom’un 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe, transferi 2 milyon Euro gibi bir bedelle bitirmeyi umuyor. Başarılı futbolcu, PAOK’ta senede 1 milyon Euro kazanıyor. Sarı-Lacivertliler’in yıllık 1.5 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

6 kulübe kiralandı

Arsenal altyapısından yetişen Chuba Akpom, İngiliz devinde istediği şansı bulamadı. 2013’ten 2018’e kadar 6 farkıl kulübe kiralanan Akpom, iki yıl önce PAOK’a imza attı. 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çekiyor. Son vuruşlar konusunda ise çok başarılı olduğu söylenemez.


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