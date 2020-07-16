Erol Bulut, Alanyaspor’a Yunan Ligi’nden Bakasetas ve Siopis’i aldırmıştı. Bir dönem forma giydiği Yunanistan’ı yakından takip eden Bulut, Fenerbahçe’deki golcüsünü de bu ülkeden buldu: Chuba Akpom... Sarı- Lacivertliler’in başına geçmeye hazırlanan başarılı teknik adamın, PAOK forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu özellikle istediği kaydedildi.

4 senelik teklif

Yönetim, İngiliz golcünün şartlarını araştırmaya başladı. PAOK’ta bu sezon 41 resmi maçta 10 kez ağları havalandıran Akpom’un 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe, transferi 2 milyon Euro gibi bir bedelle bitirmeyi umuyor. Başarılı futbolcu, PAOK’ta senede 1 milyon Euro kazanıyor. Sarı-Lacivertliler’in yıllık 1.5 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

6 kulübe kiralandı

Arsenal altyapısından yetişen Chuba Akpom, İngiliz devinde istediği şansı bulamadı. 2013’ten 2018’e kadar 6 farkıl kulübe kiralanan Akpom, iki yıl önce PAOK’a imza attı. 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çekiyor. Son vuruşlar konusunda ise çok başarılı olduğu söylenemez.







