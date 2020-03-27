Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, bir süredir hastanede kontrol altında tutuluyordu.

Cenk Renda, bugün yaptığı açıklamayla corona virüs testinin negatif çıktığını ve taburcu edildiğini açıkladı.

İşte Renda'nın Instagram üzerinden yaptığı o açıklama:

"Tekrar merhaba,

Kontrol altında tutulduğum hastanede yapılan yeni tetkiklerde koronavirüs testlerim bugün itibariyle negatif çıkmıştır. Hastaneden taburcu edildim ve 14 günlük karantina sürecimi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum.

Bu dönemde kendimi çok güçlü ve şanslı hissettiren birkaç kişi ve kuruma özellikle teşekkür etmek isterim. Öncelikle bu süreçte bana en iyi şekilde bakan Ulus Liv Hospital Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Her daim arkamda olan, desteğini esirgemeyen Kulübüme, Başkanımız Ali Koç'a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy'a ve tüm Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimi iletmek isterim. Hem oyunculuk hem de idarecilik döneminde bana Fenerbahçeli olmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettiren ve bu süreçte de destek mesajlarıyla güç veren tüm Fenerbahçe camiasına sonsuz teşekkürler.

Hep yanımda olan ve mesajlarıyla beni güçlü tutan değerli dostlarım, sizler de iyi ki varsınız. Şimdi istirahate çekiliyorum. İyiyim, daha da iyi olacağım. Ülke olarak hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Herkesi mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum.

Cenk Renda"