Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

26 Aralık 2019, Perşembe 14:38
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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