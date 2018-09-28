Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

28 Eylül 2018, Cuma 14:13
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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA

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