Bu sezon başında Beşiktaş'ta forma giydikten sonra yeniden yuvalarına; Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, Denizlispor karşısında artık klasik haline gelen ortak çalışmalarının karşılığını bir kez daha aldı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Sarı-Lacivertliler'de Caner, sağ taraftan korner kullandı. Bu sırada ön direkte bekleyen Gökhan, kafayla topu ağlara göndererek, takımının ikinci golünü filelere yolladı. Bu ikili, daha önce bu golün bir benzerini, ligin ilk haftasında deplasmanda kazanılan 2-1'lik Çaykur Rizespor karşılaşmasında atmıştı.

Visca'ya da yetişti

Ligde bu sezon ikinci golünü atan Gökhan'ın, toplamda yine bu kulvardaki son 3 golünde de pası veren yine Caner'di. Ayrıca Gökhan'ın gol attığı bir maçta (Beşiktaş da dahil) ligde takımının mağlup olmama ligde (19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik) alışkanlığı da sürdü. A Milli Takım'a yeniden seçilen Caner ise asist sayısını 4'e çıkararak, zirveyi Başakşehir'den Edin Visca ile paylaştı. Ayrıca geçen sezon kornerden 2019-20'de 6 gol atabilen Kanarya, bu sezon ise daha şimdiden 7 golü bu şekilde atmayı başardı. Aslıhan Çil