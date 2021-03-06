Fenerbahçe'de Caner Erkin yine kadroda yok!
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik ekibe yaptığı hareketler nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in, Konyaspor kadrosunda da yer almayacağı öğrenildi.
Göztepe maçında oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takıma alınmamıştı. Kadro dışı bırakılan ve yarında kafilede yer almayacak Caner'in durumunun, Konya maçı sonrası masaya yatırılması gündeme geldi. Önümüzdeki hafta içinde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Bulut arasında üçlü bir zirve olması bekleniyor.