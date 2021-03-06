Göztepe maçında oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takıma alınmamıştı. Kadro dışı bırakılan ve yarında kafilede yer almayacak Caner'in durumunun, Konya maçı sonrası masaya yatırılması gündeme geldi. Önümüzdeki hafta içinde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Bulut arasında üçlü bir zirve olması bekleniyor.