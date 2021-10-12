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Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp’a özel antrenman

Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay’dı. 19 yaşındaki sol bek, birçok sakatlık yaşanmasına rağmen sadece 4. haftadaki Sivas maçında kadroya girebildi ancak süre almadı.

12 Ekim 2021, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp’a özel antrenman

Sarı-Lacivertliler’in bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay’dı. 19 yaşındaki sol bek, birçok sakatlık yaşanmasına rağmen sadece 4. haftadaki Sivas maçında kadroya girebildi ancak süre almadı.

Pereira’nın, tekniğini ve yeteneğini beğendiği genç öğrencisinin fiziğini güçlendirmesi için özel bir idman programı hazırlattığı öğrenildi. Çağtay eğer kendisinden beklenen gelişimi gösterebilirse, önümüzdeki haftalarda maç kadrolarında daha çok yer bulabilir.


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