Sarı-Lacivertliler’in bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay’dı. 19 yaşındaki sol bek, birçok sakatlık yaşanmasına rağmen sadece 4. haftadaki Sivas maçında kadroya girebildi ancak süre almadı.

Pereira’nın, tekniğini ve yeteneğini beğendiği genç öğrencisinin fiziğini güçlendirmesi için özel bir idman programı hazırlattığı öğrenildi. Çağtay eğer kendisinden beklenen gelişimi gösterebilirse, önümüzdeki haftalarda maç kadrolarında daha çok yer bulabilir.





İlgili Haberler Fenerbahçe haberi: Fabricio Bustos geri adım atmıyor



