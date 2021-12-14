Fenerbahçe takımının bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadılar. Kaptan Mesut Özil arkadaşları ile yüksek sesle bir konuşma yaparken, sonuçların Fenerbahçe’ye yakışmadığını dile getirdi.

BU FIRSATI SAKIN KAÇIRMAYIN! SÜRPRİZ ORANLAR...

Teknik Direktör Vitor Pereira da oyuncuları ile birlikte üzüntü yaşarken, maçı yaptıkları hatalarla rakibe kendilerinin verdiğini söyledi.

Gece geç saatlerde Antep’ten dönen Sarı Lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklar. Takıma dönüş sürecinde olan Enner Valencia ise çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

Yusuf Dursun











