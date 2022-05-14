Fenerbahçe , son yıllarda transfer ettiği forvetlerden beklediği verimi alamadı. Diğer yandan, takımın başına geçmesine artık kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus için kadronun en önemli parçası her zaman golcü olmuştur. Bu nedenle hem yönetim hem de Jesus’un bir numaralı hedefi, yeni sezonda dünya çapında bir santrfora Çubuklu formayı giydirmek. Bu, son derece maliyetli bir transfer olacak. Fenerbahçe’nin avantajı ise elindeki birçok isme Avrupa ekiplerinin talip olması. Yönetim mecburen en az iki oyuncuyla yolları ayıracak gibi görünüyor. Bu isimlerden ilki Attila Szalai... Fransa’dan Lyon, İngiltere’den Everton, İtalya’dan Napoli ve İspanya’dan Villarreal’in Macar stopere ilgisi sürüyor. Fenerbahçe, Attila Szalai için 20 Milyon Euro istiyor. Macar yıldızın yaşının genç olması, Milli Takım ’da sürekli yer alması ve gelecek adına çok daha üst düzey performans sergileyebileceği öngörüsü, bu kulüplerin bu rakamlara çıkması ihtimalini güçlendiriyor.

Leipzig, Pelkas’ı istiyor

İkinci isim ise Dimitris Pelkas... Yunan yıldıza da Almanya’dan Leipzig talip... Bundesliga ekibi, Emil Forsberg’i İngiltere Premier Lig’e göndermeye hazırlanıyor. Bu durumda Forsberg’den boşalacak bölge için Pelkas düşünülüyor. Fenerbahçe bu transfer için de 12-15 Milyon Euro arasında bir bütçe elde edebileceğini düşünüyor. İki oyuncudan elde edilecek büyük bütçe, tamamen forvet transferi için kullanılacak. Rakamlar büyük olduğu için konuşulan isimler de hayli büyük...

En büyük koz Jesus

Adaylar, Flamengo’nun yıldızları Gabigol ve Pedro, adı sık sık Türk ekipleriyle anılan İnter’li Edin Dzeko ve Jesus’un Benfica’dan öğrencisi Haris Seferoviç. Gabigol ve Pedro daha önce Avrupa’ya gelen ancak bekleneni veremeyen isimler... Buna karşın Brezilya’da büyük şöhrete sahipler. Ayrıca bonservis bedelleri de bir hayli yüksek. Ancak daha önce Brezilya’da, Flamengo’da çalışan Jesus’un iki yıldızla da sıkı temaslar içinde olduğu söyleniyor. Fenerbahçe’nin büyük paralar harcaması dışında bu iki yıldızı ikna edebilmek için de elindeki en büyük koz Portekizli teknik adam olacak.

‘Müthiş takım kuracaklar’

Yıllardır birçok önemli Sambacı’nın forma giydiği Fenerbahçe için Brezilya’da, “Ali Koç, eski dönemlere dönüş yapıyor. Müthiş bir takım kuracaklar” yorumu yapılıyor. Jorge Jesus için de, “Şampiyon olmaya gidiyor. Bu hedefin ilk parçası... İkinci hedef ise gerçekten çok daha büyük: Jesus, Şampiyonlar Ligi’nde Zico’nun yarım bıraktığı işi tamamlamaya gidiyor” yorumları yapılıyor. Dzeko ve Seferoviç ise alternatif isimler olarak transfer listesinde tutuluyor.