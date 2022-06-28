Ekvator'da yayın yapan bir radyo kanalının futbol programına konuk olan Enner Valencia, sarı-lacivertli takımdaki kariyeri değerlendirdi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe 'de istediği başarıları yakalayamadığını ifade eden 32 yaşındaki golcü, takıma ilk katıldığında kanatta görev aldığını forvete geçtikten sonra istediği golleri bulduğunu sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Valencia, gelecek hafta menajerinin İstanbul'a geleceğini ve kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Henüz bir karar vermediğini belirten Ekvatorlu futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğinin de altını çizdi. (Bein Sports)