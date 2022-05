Fenerbahçe 'de Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken, yönetim uzun bir aradan sonra Ülker Stadı'nda yapılacak bir antrenmanda taraftarla-takımı buluşturma kararı vermişti. 7 maçlık galibiyet serisiyle Şampiyonlar Ligi yolunda yakalanan avantaj ve tribün coşkusunun arttığı son dönemde iç saha maçlarını 40 bin üzerinde ortalamayla oynayan Sarı-Lacivertli ekibin, lig ikinciliği yolunda büyük önem verdiği derbi öncesi bugün 17.45'te büyük buluşma gerçekleşecek, son idmanda taraftar takımla buluşacak.

Yönetimin önceki akşam yaptığı bilgilendirmede, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta Sarı- Lacivertimiz’in yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor. Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek" ifadesi kullanılmıştı.

Stada girişler 1 TL

17.45'te başlayacak çalışma için saat 16.00'dan itibaren kapıların açılacağı, Ülker Stadı’na girişler Passo.com.tr üzerinden 1 TL karşılığında yapılabilecek.