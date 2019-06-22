Fenerbahçe, ekonomik darboğazdan çıkmanın yollarını arıyor. Hem UEFA ile olan Finansal Fair Play kriterleri hem de mali sıkıntılar sonrası Başkan Ali Koç her fırsatta Şampiyonlar Ligi’nden önemle bahsediyor.

Şampiyonlar Ligi’nin bir kulübün geleceği açısından çok kritik olduğunu savunan Başkan Ali Koç, 10 yıldır katılamamanın acısını çektiklerini düşünüyor. Sarı-lacivertli kulübün son 20 yıllık sürecine bakıldığında da bu durum rakamlarla ortaya çıkıyor. 1998-2008 arasında Şampiyonlar Ligi konusunda daha bir noktada olan Fenerbahçe tam 5 kez grup aşamasına katılım gösterdi, bir kez de 2008’de çeyrek final oynadı.

Gelirler kaçtı

Son olarak 2008-09 sezonunda Devler Ligi’nde boy gösteren sarı-lacivertliler, son 10 yılda ise bir kere bile katılamadı. 2000-01, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında Avrupa’nın en önemli organizasyonunda yer alan Fenerbahçe, 100 milyon euroya yakın bir geliri kasasına koymuştu.

Son 10 yılda da sadece grup aşamasında bile olunsa elde edilecek potansiyel 220 milyon euro kaçtı. Fenerbahçe, 2011 ve 2014’te şampiyon olmasına rağmen UEFA tarafından alınmadı. Fenerbahçe, Devler Ligi’nden uzak kaldığı süreçte sportif başarı anlamında da vasat kaldı, son 10 yılda 2 şampiyonluk alabildi. Önceki 10 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi bileti alan sarı-lacivertliler, 4 kez şampiyon olmuştu.

Paralar rakiplere gitti

Sarı-lacivertlilerin, 11 yıldır Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalması rakiplerini avantajlı hale getirdi. Fenerbahçe’siz geçen Devler Ligi süreçlerinde, Galatasaray tam 6 kez katılırken, Beşiktaş 2 kez, Trabzonspor ve Bursaspor da 1’er kez boy gösterdi.

Transfere rekor harcama

Şampiyonlar Ligi’ne 11 senedir katılamayan ve bu hasretini 12 yıla taşıyan F.Bahçe, transferde de rekor harcamalar yaptı. 2009-10 sezonundan bugüne kadar bonservisiyle alınan oyuncuya harcanan para 246 milyon euroyu buldu. 10 yıldır Devler Ligi’ne katılamayan Fenerbahçe, transfere ciddi para harcasa da tam anlamıyla istediğini alamadı.

Kaynak: Skorer