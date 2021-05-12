Sarı-Lacivertliler, Sivasspor karşısında yıllarca unutulmayacak bir yenilgi aldı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından inanılmaz bir çıkış yakalayarak son iki haftaya Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde girdi. Dün Siyah-Beyazlılar’ın Karagümrük’e 2-1 kaybetmesiyle aslında şampiyonluk şansı altın tepsiyle Fenerbahçe’nin ayağına gelmişti. Ancak aynı anlarda Kanarya’nın Kadıköy’deki durumu da ezeli rakibinden farklı değildi.

2.’lik de tehlikede

Sivasspor 2-0 öne geçti, Fenerbahçeli oyuncular büyük şok yaşadı. Bir türlü organize atak yapamayan Sarı-Lacivertliler 90+3’te Cisse’yle golü buldu ama yeterli olmadı. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki 8 maçta ilk mağlubiyetini en kritik virajda aldı. Belözoğlu’nun öğrencileri son hafta öncesi sadece şampiyonluk şansını mucizelere bırakmadı, 2. olup Devler Ligi’ne gitme ihtimalini de zora soktu.



