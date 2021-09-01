Fenerbahçe 'de özellikle Ali Koç'un başkan olmasının ardından büyük bir değişim oldu. Takımın mevcut kadrosunda bulunan ya da sonradan dahil olan bir çok oyuncu ile yollar ayrılırken Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi isimler ise aktif futbolculuk kariyerlerine son noktayı koydu. Daha sonra antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan bu isimler yeni planlamada yer almadı. Vitor Pereira ile büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin en kıdemlisi ise sürpriz bir isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

3 yılı geçen tek isim

14 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu, 3 yıl 1 ay 18 gün ile sarı-lacivertliler takımdaki en kıdemli isim oldu. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve geçen sezon geri dönen Caner Erkin hem aralıksız oynamadığı hem de mevcut dönemde kadro dışı konumunda olması nedeniyle değerlendirme dışı kaldı. Aykut Kocaman'ın son döneminde takıma katılan (2017 yazı) Nabil Dirar ise tıpkı Caner Erkin gibi hem devamlılık yakalayamadı hem de yine kadro dışı pozisyonda yer alıyor.

Ali Koç'un başkan olmasından hemen sonra gelen bir başka deyişle 2018-19 sezonu başında takıma katılan Ayew, Slimani, Diego Reyes, Frey, Jailson, Harun Tekin, Benzia, Sadık, Tolga Ciğerci, Barış Alıcı gibi isimlerin hiç biri kadroda yok. Bu listeden sadece Ferdi Kadıoğlu yerini korudu. Kaleci Berke Özer ise iki yıllık Westerlo macerasının ardından kulübe geri döndü.

Serdar Aziz yerini korudu

Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonu devre arasında (Ocak 2019) gelen Serdar Aziz, takımdaki yerini koruyan isimlerden oldu. Deneyimli savunmacı 2 yıl 7 ay 1 gün ile Ferdi'nin ardından sıralanırken aynı dönemde gelen Tolgay takımdan ayrıldı. Miha Zajc ise Serie A macerası sonrası yeniden takıma dahil oldu.

Altay Bayındır ve Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu başında Ersun Yanal yönetiminde kadrosuna kattığı isimlerden kaleci Altay Bayındır ile Luiz Gustavo takımın değişmezleri arasına girdi.

Aziz Yıldırım'ın son maçından bir oyuncu bile kalmadı

20 yılı aşkın süre Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın son lig maçı 19.05.2018 tarihinde oynanmıştı. Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 3-2 yenerken Aykut Kocaman yönetiminde sahaya çıkan, hatta kadroya giren hiç bir isim mevcut ekipte yer almıyor.









Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu teknik ekibe dahil olmadı

Fenerbahçe'de aktif futbol yaşamlarını bitirdikten sonra antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan hem Emre Belözoğlu hem de Volkan Demirel, 2021-22 sezonu yapılanmasında yer almadı.

Galatasaray 'da Muslera, Beşiktaş'ta Atiba ve Necip var

Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine baktığımız zaman Muslera 10 yıl 21 gün ile çok önemli bir döneme imza attı. Beşiktaş'ta ise Necip Uysal 12 yılı, Atiba Hutchinson ise 8 yılı devirdi. Galatasaray'da Feghouli yine 4 yılı aşkın süredir forma giyen istikrarlı isimlerden biri oldu.

Tolga Kuru / Fanatik.com.tr



