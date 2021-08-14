Fenerbahçe’de bu sezon kombine bilet satışı yok

Fenerbahçe Yönetimi 2021-2022 sezonunda futbol ve basketbol maçlarında uygulanacak bilet satış sistemi hakkında açıklamada bulundu. Buna göre 1907 Derneği tarafından satılan 1907 Tribünü hariç kombine bilet satışı olmayacak.

Geçen sezondan kombine kart sahiplerinin hakları korunacak, tam kapasite seyirci izni çıkan ilk sezonda kombine yenileme tekrar başlayacak. Biletleri her gün için belli kontenjanlar dahilinde, ilk gün geçen sezon kombinesi olanlara, 2. gün kongre ve divan üyelerine, 3. gün Fenercell, Fenerbahçe Kart sahiplerine, 4. gün de genel satışa sunulacak. Basketbolda da futboldaki bilet satış sistemi aynen uygulanacak.