Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertliler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.