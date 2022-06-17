Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcularımız dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 18 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.