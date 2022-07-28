Jorge Jesus yönetimde Fenerbahçe yeni sezona başladığında takımın en sorunsuz yeri olarak savunma gözüküyordu. Stoperde Kim Min-Jae ve Atilla Szallai ikilisine güven büyüktü. Ancak önce Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından sarı lacivertliler flaş bir karar aldı. Atilla Szalai'ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Szalai'ye Napoli talip oldu

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e 2-1 yenildiği maçta 89. dakikada takımın tek golünü atan Szalai için 15 milyon Euro isteniyor. Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli'nin Macar futbolcu için de teklif verdiği öğrenildi. Ayrıca Premier Lig'den bazı takımların Szalai'nin şartlarını araştırdığı belirtiliyor.

Tisserand da yolcu

Fenerbahçe'nin bir başka stoperi Marcel Tisserand da gönderilecekler listesinde bulunuyor. Sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'den gelen teklifler değerlendirilecek. Böylece geçen stoperde görev yapan 4 futbolcudan Serdar Aziz dışındaki 3 oyuncuyla yollar ayrılmış olacak.

Gustavo Henrique de işlem tamam

Sarı lacivertliler Flamengo ile bonservis konusunda anlaştığı Gustavo Henrique transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu Tisserand'ın alternatifi olarak düşünülüyor. Yani futbolcu as stoper kadrosunda bulunmuyor.

Atilla Szalai yerine Luan Peres

Stoper bölgesine yapılan ikinci transferse Marsilya'dan Luan Peres oldu. Fenerbahçe, Marsilya ile anlaşma sağlarken Peres İstanbul'a davet edildi. Peres, aynı Szalai gibi sol stoper ve sol bek mevkilerinde oynuyor. (Ajansspor)