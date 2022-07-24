Fenerbahçe 'de transfer sıcak saatler yaşanıyor. Sarı Lacivertlilerde yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferine kesin gözüyle bakılırken dün gece saatlerinde Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a transfer oldu. Sarı Lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşanıyor. İşte ayrıntılar..

Haber Global'in haberine göre Dimitris Pelkas da forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyle kulüp bakmaya başladı. Fenerbahçe'nin 2020 yazında 2.2 milyon euro bonservis bnedeli ödeyerek PAOK'tan kadrosuna kattığı Yunan yıldız Sarı Lacivertli formayla 67 resmi maça çıkarken 13 gol atıp 7 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri 4.5 milyon Euro...

YUNAN BASININDAN PELKAS İDDİASI: JESUS ONU İSTEMİYOR

Yunanistan'dan Sportime'da yer alan habere göre Dimitris Pelkas için Hull City devreye girdi. Habere göre Hull City bu transfer için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haberde Dimitris Pelkas için şu ifadeler kullanıldı;

"Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'de devam etmesi çok zor. Geleceğine dair göstergeler çok net. Jorge Jesus onu istemiyor ve bunu açıkça belirtti. Son dönemde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ona teklif götürdüğü iddiaları yoğunlaştı. Aralarındaki ilişkiler kişilerarası düzeyde mükemmel ve bu yüzden bu tür söylentilerin çıkmasını pek istemiyordu."