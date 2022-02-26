20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine rekor oyla son veren Ali Koç, heyecan verici vaatlerle başkanlık koltuğuna oturdu. “Gurur duyulacak bir Fenerbahçe ” vaat eden, gittiği her yerde, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratlarıyla karşılanan Koç, her geçen sezon daha da büyük hayal kırıklığı yarattı. Haziran ayında, “Bu sezon Sarı-Lacivert olacak” diyen başkan Koç’un bu vaadi de kısa sürede hayal oldu.

3 teknik adam, 9 transfer ve harcanan milyonlarca Euro’ya rağmen Fenerbahçe henüz şubat ayında hedefsiz kaldı. Sarı-Lacivertliler, ligde liderden 20 puan fark yedi, Türkiye Kupası’nda sahasında 45 dakika 10 kişi oynayan Kayseri’ye yenildi ve Avrupa’ya da veda etti. Tribünlerin ve taraftarların büyük desteğini arkasına alarak başkan seçilen Ali Koç’a en büyük tepki yine tribünlerden geldi. Kadıköy’de, “Yönetim istifa”, “Ali Koç istifa” tezahüratları artık alışıldık bir durum haline gelmişti.

İmza kampanyası başladı

Taraftarın tepkisi her geçen gün büyürken, son olarak Prag’daki Eden Arena’da bile aynı sesler yükseldi. 3-2 kaybedilen ve Konferans Ligi’ne havlu atılan maçta, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan” pankartı geceye damgasını vurdu. Taraftarın başkana karşı başlattığı tepki dalgası üyeler arasında da yayılıyor. Sarı- Lacivertliler, olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladı. Bunun gerçekleşmesi için noter onaylı yaklaşık 7 bin üyenin imzası gerekiyor. Bu sayıya ulaşılması imkansız gibi görünse de asıl amaç artık Ali Koç’tan duyulan memnuniyetsizliği gözler önüne sermek.