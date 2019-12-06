Sarı-Lacivertliler, taraftarından aldığı güçle iç sahada çok daha iyi futbol sergiliyor. Ancak bu akşam tribünlerde büyük boşluklar görülebilir.

Satışa çıkan biletlere talebin fazla olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın cuma günü yani hafta içinde oynanması, İstanbul’da hava şartlarının bir anda bozulması bunun önemli nedenlerinden biri. Ayrıca Kasımpaşa maçında Spor Toto kale arkası tribündeki E ve maraton üst H blokta bulunan seyirciler de PFDK’nın verdiği ceza nedeniyle bu karşılşamada yerlerini alamayacak.