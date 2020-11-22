Zorlu mücadele öncesi, kadrodan herhangi bir fire verilmemesi sevinç yarattı. Takımın en kilit ismi olan Luiz Gustavo, Gençler deplasmanına ceza sınırında çıkmıştı. Kart görmeyen Brezilyalı futbolcu, 83. dakikada yerini Ömer Faruk'a bıraktı. Gustavo böylece cezalı duruma düşmezken, sakatlığı nedeniyle dün akşam kadroya alınmayan bazı oyuncuların da derbiye kadar yetişme ihtimallerinin bulunduğu öğrenildi.

Sağ bekler geri dönüyor

Sağ bekte hem Nazım Sangare'nin hem de Gökhan Gönül'ün, Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Ademi de kulüp doktorlarının verdiği bilgiye göre, durumu iyiye gidenlerden. Onun da maç kadrosunda olma ihtimali yüksek. Koronavirüs testi pozitif çıkan Valencia'nın durumu, bir sonraki testle netlik kazanacak. Tolga Ciğerci'nin durumu hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sinan Gümüş'ün derbiye yetişmesi çok zor görünüyor. Kaleci Harun ise kritik karşılaşmada kadroda olmayacak.











