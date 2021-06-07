Yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yoluna devam etmeme kararı alan Fenerbahçe ’de Başkan Ali Koç, teknik direktörünü buldu. Sarı-Lacivertliler’in yaklaşık 10 gün önce temasa geçtiği ve 7 hoca adayı arasından seçtiği İspanyol teknik adam Rafa Benitez’le büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi. Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro’da çalışan Benitez, geçtiğimiz Ocak ayından beri takım çalıştırmıyordu.

İndirime gitti

2019’dan beri görev yaptığı ve senelik 15 milyon Euro’ya yakın para kazandığı Dalian’dan salgın sebebiyle ayrılma kararı alan Benitez’le yapılacak sözleşmenin 2+1 yıllık olması bekleniyor. Görüşmelerde ilk etapta senelik 5 milyon Euro isteyen ancak indirime giden 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının ilk iki senesinde alacağı ücretin, bonuslarla birlikte toplamda 8 milyon Euro’yu bulacağı öğrenildi.









Opsiyon başarıya bağlı

İspanyol hocanın başarılı olması halinde de 1 senelik opsiyonun devreye gireceği öğrenildi. Taraflar arasında çok ufak pürüzler kaldığı konuşulurken Başkan Ali Koç, futbol takımının tüm sorumluluğunu Benitez’e verecek. Benitez’in onayı olmadan hiçbir transfer ya da başka bir karar alınmayacak.

Türk yardımcı için süre istedi

Fenerbahçe’ye gelmesi halinde futboldaki tek yetkili olacak Rafa Benitez, teknik ekibini de kendisi kuracak. Sarı-Lacivertliler, teknik heyette Türk bir isim istemesi halinde bu konuda gerekli desteği verebileceklerini iletti. 61 yaşındaki çalıştırıcı ise ekibinde Türk bir yardımcıya yer verip vermeme konusunda düşünmek için zaman istedi. Fenerbahçe’de şu anda Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Erdinç Sözer ve Zeki Murat Göle olmak üzere dört yardımcı antrenör yer alıyor. Benitez ile anlaşma sağlanması halinde bu isimlerle yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Tarihi finalde kupayı kaldırdı

Rafa Benitez kariyerinde Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli ve Real Madrid gibi devlerde çalıştı. Valencia’da 2 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik adam en büyük başarısına ise 2005’te İstanbul’da ulaştı. Şampiyonlar Ligi Finali’ne Liverpool’un başında çıkan Benitez, ilk yarıda soyunma odasına 3-0 yenik durumda girdi. Ancak Benitez’in öğrencileri ikinci devre müthiş bir geri dönüşe imza attı, 3-3 biten mücadelenin ardından penaltılarda kazanarak kupayı kaldırdı.

Çağrı Davran







