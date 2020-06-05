Fenerbahçe için 2020 yılı pek iyi geçmiyorken Sarı - Lacivertlilerin teknik direktör arayışında hangi noktaya geldiğiyse büyük merak konusu. Peki Fenerbahçe nerede yanlış yaptı, hangi seçimler takımı olumsuz etkiledi, kalan haftalarda Fenerbahçe neler yapacak, yeni teknik direktör belirsizliği sona mı eriyor? Hepsi ve daha fazlasının yanıtını Fenerbahçe için hazırladığımız Durum Raporu'nda bulabilirsiniz.

KANALA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

FANATIK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.