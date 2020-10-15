Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da iki eksik bulunuyor. Son CSKA Moskova maçında da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu bu maçta da oynayamayacaklar.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Melih Mahmutoğlu ve faset sendromu bulunan Ahmet Düverioğlu'nun tedavilerine devam edildiği ve Bayern maçında forma giyemeyecekleri aktarıldı.