Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başkanlık Seçiminin koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin ardından gözler tüzüğe göre mayıs ayında yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurula çevrildi.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısmı kapatmaya gidildiği açıklanırken kongrelerin yapılması da yasaklandı. Bu durum karşısında sarı lacivertlilerin ne yapacağı merak ediliyor.









Online seçim gündemde mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamada seçimin pandemi nedeniyle başkanlık seçiminin yapılamaması halinde online olarak yapma ihtimallerinin olduğunu ifade etmişti. Ancak bunun için tüzükte değişikliğe ihtiyaç olduğundan şu an uygulamaya koyulması mümkün gözükmüyor.

Fenerbahçe tüzüğüne göre başkanlık seçimlerinin ertelenmesi ile ilgili 21. Maddede şu ifadeler bulunuyor;

“Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı takdirde; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere ve delegelere mevzuatın öngördüğü iletişim yöntemlerinden biri ile duyurulur.”

Karar resmi siteden duyurulacak

Fenerbahçe yönetimi devletin yetkili organlarınca Covid-19 salgını nedeniyle alınan son tedbirlerin ardından gelişmeleri yakından takip edecek, seçim yasaklarının kalkmaması halinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısının erteleme kararı yönetim kurulu tarafından alınarak resmi siteden duyurulacak.

Ajansspor







