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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt, genel kurula ilişkin yarın (24 Haziran) saat 10.45-11.30 arasında kulüp televizyonunda değerlendirmede bulunacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı

Fenerbahçe 'de 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim öncesinde adaylar Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt, genel kurula ilişkin yarın (24 Haziran) saat 10.45-11.30 arasında kulüp televizyonunda değerlendirmede bulunacak.

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