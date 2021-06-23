Fenerbahçe 'de 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim öncesinde adaylar Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt, genel kurula ilişkin yarın (24 Haziran) saat 10.45-11.30 arasında kulüp televizyonunda değerlendirmede bulunacak.