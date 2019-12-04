Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar'ın kontratının uzatılmasının ardından şimdi gözler, diğer isimlere çevrildi.

Bunlardan bir tanesi de Ozan Tufan. Ozan, sarı lacivertlilerde bekleneni verememişti ancak geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla tekrar Fenerbahçe'de ilk 11'e girmeye başladı.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Şimdilerde ise başkan Ali Koç'un, Ozan Tufan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için bizzat devreye girdiği ve 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini uzatmak için kendisinin görüşeceği öğrenildi.