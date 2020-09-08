Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve ünlü menajer Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi. Fenerbahçe Nikola Kalinic için resmi teklifini yaptı. Fenerbahçe, Hırvat futbolcuyu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. İtalya Serie A'da Roma formasıyla 15 maça çıkan Kalinic, 5 gol 1 asistlik katkı verdi.

Haberde Nikola Kalinic'in, yıllık bonuslar dahil 3.2 milyon euro kazanacağı iddia edilirken sözleşme teklifi 2+1 yıllık olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Kalinic açıklaması: Görüşme doğru değil!

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır.

Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek “Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi” diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Fenerbahçe Spor Kulübü



