Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Alman uzun Danilo Barthel'in forma giyemeyeceği açıklandı.

Sezon başından bu yana bel sakatlığı nedeniyle sorun yaşayan Barthel, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynadığı Anadolu Efes ve Maccabi Tel Aviv maçlarında da forma giyememişti.