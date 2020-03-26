Birçok takım kadrosunu transfer limitlerine rağmen güçlendirirken sarı-lacivertliler de bu durum yapılamadı ve kadro zayıfladı. Zanka ve Moses’ın yokluğu bu konuda belirleyici oldu. Belki tam kapasitesine hiçbir zaman ulaşamamış olsa da Moses tecrübeli bir kanat oyuncusuydu.

Milliyet'in haberine göre; Rodrigues’in sakatlığı sonrası kanatları etkili kullanacak isim kalmadı. Devre arası Inter’e transfer olan Nijeryalı futbolcunun yokluğu hissedildi.

Benzer bir sıkıntı savunmada da yaşandı. Jailson’un yaptığı hataların bedeli ağır oldu. Bu nedenle Zanka’nın tecrübesi arandı.

Zanka ve Moses ikilisinin takımdan ayrılmasındaki temel sebep ekonomikti. İki futbolcu da transfer limitlerinde yer açmak ve eksi puan cezası almamak için takımdan ayrıldı.

Yeterli gelmedi

Victor Moses ve Zanka’nın vedaları sonrası eldeki mevcut isimler olmadı. Jailson’un başta Galatasaray derbisi olmak üzere kritik süreçteki hataları savunmayı aksattı. Her ne kadar Zanka, Jailson’a göre ağır kalsa da orjinal bir stoper olmasıyla daha deneyimli duruyordu.

Kanatlarda da Rodrigues’in sakatlığında hücuma hızlıca top taşıyan isim sayısı kalmadı. Burada da bilhassa iç saha maçlarında Moses’ın eksikliği arandı.















