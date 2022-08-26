UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ali Koç ve yönetimi ise transfer konusunda hummalı çalışmalarını yönetiyor.

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un istediği oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için de yoğun bir operasyon başlamış durumda.

Ayrılıklar bir bir açıklanıyor

Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası ayrılıkların devam edeceği bilgisi de geldi.









Sarı Lacivertliler, Kim Min Jae, Ozan Tufan, Allahyar, Berke Özer, Samatta, Max Meyer, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmıştı.

Beklenen ayrılıklar

Fenerbahçe'de yapılan açıklamaların ardından ayrılacak diğer isimlerin kimler olacağı büyük merak konusu oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Alioski'nin sol bek mevkisinde gösterdiği başarılı performansın ardından bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak ile de sözleşme fesih görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe kariyerinde sık sık sakatlık yaşaması da kariyeri açısından kötü bir dönem geçirmesine neden oldu. Trabzonspor 'daki golcü kimliğini Sarı Lacivertli ekipte yansıtamayan ve verilen şansı iyi değerlendiremeyen Çekyalı sol bekin yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

Pelkas için Hull City iddiası

Erol Bulut döneminde takıma katılan ve geldiği ilk sezon Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakan Yunan orta saha diğer sezonlarda ise resmen kayıplara karıştı. İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın tercih etmediği Pelkas'ın durumunun da yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City'nin ilgisi olduğu Yunan futbolcunun transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti. Hatta konuyla ilhili Şota Arveladze yaptığı açıklama ile Pelkas transferinin takıma çok olumlu yansıyacağını belirtmişti.

Lemos bilmecesi

Fenerbahçe'de sezon başı hazırlıklarından takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Lemos için durumlar değişmiş gibi gözüküyor. Son maçlarda Jorge Jesus'un 3'lü savunma dizilişinde sık sık görev verdiği Uruguaylı futbolcunun takımda kalması da gündemde. Son olarak Portekizli teknik adamın karar vermesi ve tecrübeli oyuncu hakkında gidip gitmeyeceğinin netleşmesi bekleniyor.









Attila Szalai iddiası

Austria Wien maçına saatler kala şok bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin Zenit'in Macar savunmacı için yaptığı 17+2 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği ve bu nedenle Attila Szalai'nin son anda 11'den çıkıp kulübeye geçtiği öne sürüldü.