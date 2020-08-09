Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, üst üste transferleri açıklayarak resmen şov yaptı. Dış transferde bu gelişmeler yaşanırken iç transferde de ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Sarı Lacivertli takımda geçen sezonu Zonguldak Kömürspor'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki sol bek Ömer Çakı ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen futbolcu yayınladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan yollarımı ayırmış bulunmaktayım. Bana her konuda destek olup ve bundan sonra da destek olacağından emin olduğum; büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



