Süper Lig ’e verilen arada santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadrosundaki yabancı şişkinliğinden kurtulup yeni transferine yer açmaya çalışıyor. Allahyar Sayyadmanesh’in kiradan dönmesiyle yabancı sayısı 15’e çıkan sarı lacivertlilerin transfer yapabilmesi için en az 2 oyuncusunu göndermesi gerekiyor. Hull City’ye transferi imzaya kalan Allahyar’ın ardından takımdan gönderilecek ikinci oyuncunun kim olacağı merakla beklenirken, aday olarak 6 isim öne çıkıyor...

Sosa ve Gustavo kalmak istiyor

Hull City, Miha Zajc’a talip oldu ancak transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Karagümrük ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği Max Meyer’in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Marcel Tisserand için de Fransa’dan Saint-Etienne ve Almanya’dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi’nin ayrıca, gitmek istemeleri halinde Luiz Gustavo ve Jose Sosa’ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi.

Pelkas’a Zorya Luhansk talip

Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan ancak bu sezon beklentilerin çok altında kalan Dimitrios Pelkas’ın da gerçek değerini verecek bir kulübün çıkması halinde satılabileceği belirtildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Yunan futbolcuya, Zorya Luhansk Kulübü talip oldu. Zorya’nın dışında Avrupa’dan birçok takımın yakından ilgilendiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet







