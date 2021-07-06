Geçtiğimiz sezonun başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'den beklentiler büyüktü. Fakat sezonun büyük bir bölümünde sakatlıklar ile boğuşan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sadece 4 maça çıkabilirken, 3 de gol attı.

Arjantinli'nin istikrarsızlığı sonrasında yolların ayrılması kararı alınmıştı. Perotti, eski takımı Genoa ile görüşmelere devam ederken, kısa süre içerisinde daha resmi adımların atılması bekleniyor. Öte yandan Arjantinli yıldız, transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kampa katılmadı.







