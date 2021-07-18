MENÜ

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı

Fenerbahçe’de Topuk Yaylası kampı, teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro yapılanması konusunda kafasındaki soru işaretlerini sildi. Topuk Yaylası Kampı’na 37 kişi ile başlayan Pereira, ilk etapta 5 genç yerli oyuncu ile yollarını ayırdı. Şimdi sırada kiralıktan dönen başta Dirar olmak üzere, Kemal Ademi, Lemos, Allahyar gibi oyuncular var.

18 Temmuz 2021, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı

Fenerbahçe ’de Topuk Yaylası kampı, teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro yapılanması konusunda kafasındaki soru işaretlerini sildi.

Kadrodaki tüm futbolcuları yakından izleyen, hazırlık maçında da herkese yer veren Portekizli teknik adam, gidecekler hakkındaki raporuna son şeklini vermeye başladı.

Topuk Yaylası Kampı’na 37 kişi ile başlayan Pereira, ilk etapta 5 genç yerli oyuncu ile yollarını ayırdı. Şimdi sırada kiralıktan dönen başta Dirar olmak üzere, Kemal Ademi, Lemos, Allahyar gibi oyuncular var.


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Osayi Samuel hazır


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...