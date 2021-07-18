Fenerbahçe ’de Topuk Yaylası kampı, teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro yapılanması konusunda kafasındaki soru işaretlerini sildi.

Kadrodaki tüm futbolcuları yakından izleyen, hazırlık maçında da herkese yer veren Portekizli teknik adam, gidecekler hakkındaki raporuna son şeklini vermeye başladı.

Topuk Yaylası Kampı’na 37 kişi ile başlayan Pereira, ilk etapta 5 genç yerli oyuncu ile yollarını ayırdı. Şimdi sırada kiralıktan dönen başta Dirar olmak üzere, Kemal Ademi, Lemos, Allahyar gibi oyuncular var.





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