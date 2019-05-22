Fenerbahçe bu sezon ligde birçok kötü rekorunu kırdı. 32. haftadaki Akhisar galibiyetine kadar düşme tehlikesini yaşayan Sarı-Lacivertliler, son 3 maçını kazanarak alt sıralardan kurtuldu. Peş peşe gelen galibiyetler, Ersun Yanal ve öğrencileri için bir anda Avrupa Ligi umudu belirmesini de sağladı. Trabzonspor’un FFP nedeniyle men cezası alması halinde, 6. sıradaki takım Avrupa biletinin sahibi olacak.

2. ön elemeyle...

Fenerbahçe’ye bunun için Antalya’yı yenip, Konya ya da Alanya’dan birinin takılması yetiyor. Tarihinin en kötü sezonunda alacağı Avrupa Ligi bileti, Sarı-Lacivertliler açısından hem teselli hem de moral olacaktır. Ancak işin bir de diğer boyutu var. Kanarya bunu başarırsa, Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu, ilk maçına 25 Temmuz’da çıkacağı anlamına geliyor. Rövanş ise 1 Ağustos’ta.

Audi Cup 30-31 Temmuz’a

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe’nin sezonu bu kadar erken açması, çok da ideal bir durum değil. Ayrıca Avrupa Ligi maçlarıya çakışacağı için Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’la birlikte mücadele edeceği Audi Cup’a katılma şansı da kalmayacak. Çünkü o turnuva da 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu nedenle Avrupa Ligi’ne kalmak Fenerbahçe’de büyük bir ikilem yaratacak.